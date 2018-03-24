إبراهيموفيتش: أنا من سأقرر مشاركتي في المونديال!

لم يستبعد المهاجم المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، عودته لمنتخب بلاده السويد، والمشاركة في بطولة كأس العالم هذا الصيف في روسيا.

وكان صاحب الـ36 عاما قد فسخ مؤخرا تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعلن انضمامه لفريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وعن إمكانية عودته للمنتخب قال إبرا، في تصريحات نشرتها صحيفة “إيفنينج ستاندرد”: “إذا شعرت بأنني على ما يرام، وإذا شعرت بأنني قادر على فعل ما أريده، فإن الباب سيكون مفتوحًا دائمًا، لا علاقة للجانب الآخر بهذا الأمر، دعونا نقول أنني من سيقرر” .

وتابع: “إذا كنت أريد، سأتواجد هناك في كأس العالم، إذا لم أكن أريد، فلن يحدث ذلك “.

واختتم: “قلت إنني جائع جدا، وبحاجة للعب كرة القدم، وعندما أبدأ في القيام بذلك، سنرى ما يمكن أن يحدث”.