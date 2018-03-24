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Soccer Football - Usain Bolt participates in a training session with Borussia Dortmund - Strobelallee Training Centre, Dortmund, Germany - March 23, 2018 Usain Bolt during Borussia Dortmund training REUTERS/Thilo Schmuelgen

الأسطورة بولت يخطف الأضواء في تدريبات دورتموند

24 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, ملاعب العالم 51 زيارة

حصل العداء الجاميكي الأسطورة يوسين بولت صاحب الألقاب والأرقام العديدة في ألعاب القوى على فرصة لإظهار مهاراته وقدراته الكروية أمس الجمعة، عندما شارك في تدريب مع نادي بروسيا دورتموند الألماني أمام جمهور متحمس، وبحضور نحو 1500 مشجع، وأحرز بولت (31 عاما) الذي اعتزل ألعاب القوى في العام الماضي هدفا جميلا بضربة رأس بعد دخوله أرض الملعب وسط هتاف وتشجيع الحضور إلى جانب لاعبين كبار مثل ماريو غوتزه ويوليان فايجل، كما تعالت صيحات الجمهور خلال قيام العداء الجمايكي المعتزل بالإحماء قبل التدريب رغم تدني درجات الحرارة في ساعات الصباح، ويطمح بولت لبدء مسيرة جديدة في كرة القدم التي يعشقها.

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