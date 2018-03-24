الأسطورة بولت يخطف الأضواء في تدريبات دورتموند

حصل العداء الجاميكي الأسطورة يوسين بولت صاحب الألقاب والأرقام العديدة في ألعاب القوى على فرصة لإظهار مهاراته وقدراته الكروية أمس الجمعة، عندما شارك في تدريب مع نادي بروسيا دورتموند الألماني أمام جمهور متحمس، وبحضور نحو 1500 مشجع، وأحرز بولت (31 عاما) الذي اعتزل ألعاب القوى في العام الماضي هدفا جميلا بضربة رأس بعد دخوله أرض الملعب وسط هتاف وتشجيع الحضور إلى جانب لاعبين كبار مثل ماريو غوتزه ويوليان فايجل، كما تعالت صيحات الجمهور خلال قيام العداء الجمايكي المعتزل بالإحماء قبل التدريب رغم تدني درجات الحرارة في ساعات الصباح، ويطمح بولت لبدء مسيرة جديدة في كرة القدم التي يعشقها.

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