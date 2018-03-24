الاتحاد الروسي يعاقب نجمي المنتخب

عاقب الاتحاد الروسي لكرة القدم، اللاعبين رومان نيوشتاتر وكونستانتين راوتش، نجمي المنتخب، بسبب ارتيادهما أحد الملاهي الليلية، في العاصمة موسكو، عقب المباراة الودية للفريق أمام نظيره البرازيلي (3-0)، مساء أمس الجمعة.

وأوضح الاتحاد الروسي للعبة، أن هذا السلوك من اللاعبين، يخرق القواعد الموضوعة للفريق، ويسيئ إلى صورته.

وأشار الاتحاد، اليوم السبت، إلى أن العقوبة تقتصر على الغرامة المالية، لكنه لم يفصح عن قيمتها.

وذكرت وسائل الإعلام أن اللاعبين، توجها إلى الملهى الليلي بوسط العاصمة الروسية، عقب المباراة، مشيرةً إلى انتشار مقطع فيديو، يظهران فيه خلال مغادرتهما للملهى.

وقال اللاعبان، في بيان أصدره الاتحاد الروسي: “سنبذل قصارى جهدنا لعدم تكرار هذا الخطأ”.