الطاقم الفني يمنح لاعبيه راحة ليوم ومدان يطير إلى النمسا

أجرى المنتخب الوطني صباح أمس حصة تدريبية استرخائية بمشاركة 21 لاعبا وهي الحصة التي قسمت فيها المنتخب إلى مجموعتين، الأولى مكونة من اللاعبين الذين شاركوا كأساسيين في اللقاء وتدربوا في قاعة تقوية العضلات من أجل التخلص من تعب المواجهة، في حين المجموعة الثانية والتي ضمت اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا تدربوا بشكل عادي في أرضية الميدان.

راحة مساء أمس وصباح اليوم

عقب وجبة الغداء قام الطاقم الفني الوطني بمنح اللاعبين راحة ليوم كامل ابتداء من مساء يوم أمس على أن يكون الجميع حاضرا في سيدي موسى في نفس التوقيت اليوم من أجل مواصلة الاستعدادات للقاء الودي الثاني أمام إيران.

ثلاث حصص لتحضير لقاء إيران

سيعود مساء اليوم عناصر المنتخب الوطني لتحضير الخرجة الودية الثانية أمام منتخب مونديالي وهو المنتخب الإيراني وهي الحصة التدريبية الأولى على أن تكون الحصة الثانية غدا وحصة أخيرة يوم الإثنين، وهو ما يعني أن ماجر سيكون أمامه ثلاث حصص لتحضير المواجهة التي تعتبر اختبارا حقيقا لرفقاء محرز.

مدان في النمسا لتحضير إقامة الخضر

شد مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان أمس الرحال إلى فيينا النمساوية ومنها إلى مدينة غراتس التي ستحتضن المواجهة الودية الثانية للخضر وذلك من أجل وضع آخر الروتوشات على إقامة الخضر هناك، وهو الذي رتب كل شيء خلال الزيارة الأولى، حيث قام بحجز الفندق ومعاينة الملعب وملاعب التدريبات، و سيصل وفد الخضر يوم الإثنين على أن تكون المغادرة يوم الأربعاء.

ب-بكوش

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