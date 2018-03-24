اللعب بثلاثة مدافعين في المحور سلاح ذو حدين ومجاني ليس اللاعب المناسب

منذ ظهور القائمة التي تم الإعلان عنها للقاء تنزانيا وإيران ظهر جليا الخطة التي سيلعب بها رابح ماجر في اللقاءين، حيث خلت القائمة من الأظهرة ما يؤكد لعبه بخطة ثلاثة لاعبين في المحور، هذه الخطة كانت سلاحا ذو حدين فهي مميزة في التغطية الدفاعية وفي التحول الهجومي بما أننا نلعب بخمسة لاعبين في الدفاع وخمسة لاعبين في الوسط في الحالة الهجومية لكن بشرط أن تجد اللاعبين الذين يحسنون لعبها وهو ما لم يظهر في لقاء تنزانيا رغم أننا لعبنا أمام فريق ضعيف.

ماندي الأحسن ومجاني لم يجد ضالته



مستوى اللاعبين الثلاثة في المحور كان متفاوت بين جيد ومتوسط وسيء للغاية، الجيد كان ماندي الذي لعب من دون أخطاء وكان قويا في التغطية حتى على بعض زملائه، والمتوسط كان بن سبعيني الذي لم يلق مساندة كبيرة من سوداني أما الأسوأ على الإطلاق فكان لاعب سيفاس التركي كارل مجاني الذي لم يجد ضالته مع ساماتا وهذا بسبب ثقله الكبير وتقدمه في السن ما يعني أن ماجر مطالب بإعادة حساباته في هذا المركز بالتحديد.

سوداني ظهر غاضبا ولم يجد راحته بتاتا



أما على الأظهرة فقد لعب كل من سوداني على الجهة اليسرى وفرحات على اليمنى، هذا الأخير قدم لقاء متوسطا هجوميا ودفاعيا لكنه على الأقل لم يرتكب الأخطاء على عكس سوداني، الذي كان دائما ما ينسى نفسه في الهجوم تاركا بن سبعيني وحده في الحالة الدفاعية، صحيح أن تنزانيا لم تشكل خطورة كبيرة لكن أخطاء مثل هذه أمام فرق قوية لا تغتفر، يضاف إلى هذا أن سوداني لم يكن مرتاحا أبدا وبدت على ملامحه الغضب في عديد اللقطات خاصة حين يعود للدفاع ما يؤكد عدم راحته في هذا المركز .

هل سيغير ماجر الخطة بعد عودة غلام وعطال ؟

كل ما سبق يبقى في كفة والقادم في كفة أخرى مختلفة تماما، المنتخب الوطني سيكون مقبل على تحديات جدية، سواء رسميات تصفيات الكان أو لقاء البرتغال القوي فهل سيغير ماجر الخطة؟ إذا كان نعم فهو الآن يستعمل المنتخب كحقل تجارب رغم أنه صرح مرارا سابقا أنه أمام تحديات سريعة ولن يقوم بالتجريب، يضاف إلى هذا هل سيغير الخطة بعودة غلام وعطال ؟ فإذا كان الجواب نعم فإننا نسير فيما نفس ما سرنا إليه سابقا أما إذا كان الجواب لا فإن سوداني وفرحات سيكونان ضحيتين مستقبليتين رغم علمنا المسبق أن ماجر يحب هذين اللاعبين.

بورقعة- ع

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