المحليون ضحية الضغط المفروض على ماجر

لم يكن أحد يتوقع أن يشرك رابح ماجر أهم لاعبيه أو لنقل تشكيلته الأساسية أمام فريق متواضع مثل المنتخب التنزاني، الناخب الوطني قرر إشراك كل أسلحته رغم أن الكثيرين إن لم نقل الكل كان ينتظر تجريب بعض اللاعبين خاصة المحليين الذين يسجلون تواجدهم لأول مرة مع الخضر بعدد كبير ولهذا تفسير وحيد وهو الضغط الهائل الذي يرزح تحته رابح ماجر رغم أنه قال سابقا أنه سعيد بالبداية التي قدمها والتي وصفها بالإيجابية، حيث أنه كان يعلم جيدا أن النتيجة ستكون مهمة جدا لكن وبرغم تحقيقها لم يسلم من سباب الجماهير وانتقادات الصحافة .

هل سيشارك نعماني، صالحي، بلكالام، بلخير وعبيد ضد إيران ؟

غياب الأسماء المحلية ضد تنزانيا يعني بالضرورة تواجدهم ضد إيران وإلا سيكون استدعائهم مجرد تكملة عدد وهو ما كان يندد به ماجر كثيرا مع المدربين السابقين، خاصة حاليلوزيتش وغوركيف اللذين كانا يرميان المحليين للمنصة الشرفية، الناخب الوطني سيجد نفسه إذا بين سندان إشراك هؤلاء ومطرقة النقد اللاذع الذي سيتلقاه في حال الخسارة، فأي طريق سيسلك، ماجر بات في وضع صعب وموقف ضعف غير مسبوق ومن دون شك لن يرغب أي أحد في التواجد مكانه .

بورقعة- ع

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