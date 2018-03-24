بن زيمة وريبيري يسخران من ابتعادهما عن الديوك

نشر فرانك ريبيري صورة عبر حسابه على موقع “انستغرام” وهو بأذرع مفتوحة وأمامه أحد أدوات التدريب وعلق مازحا: “هكذا يكون عندما يذهب الجميع ليشارك مع المنتخبات ثم تبدأ بالحديث مع الدمى”، ومن بين التعليقات على صورة النجم الفرنسي قام مواطنه كريم بن زيمة بوضع تعليق مع بعض التعبيرات المضحكة وقال “هذا يبدو حقيقي.. عناق أخي”، وتعود آخر مشاركة لبن زيمة مع منتخب الديوك إلى عام 2015 قبل أن يتم استبعاده حتى الآن بسبب مشكلته مع زميله ماتيو فالبوينا، بينما لم يتم استدعاء ريبيري منذ عام 2014 بعد أن منعته الإصابة من المشاركة في مونديال البرازيل.

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