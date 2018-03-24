ريال مدريد يترقب قرار زيدان

تتوالى التقارير الصحفية التي تتحدث عن مستقبل المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، مع فريق ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لصحيفة “ماركا” فإن المدرب الفرنسي لم يبلغ حتى الآن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بقراره الأخير سواء بالبقاء كمدرب للملكي في الموسم المقبل أو الرحيل.

وأضافت الصحيفة أن نية بيريز هي الإبقاء على زيدان، والذي حصل مجددا على ثقة الإدارة في الفترة الأخيرة خاصة بعد إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي، من ثمن نهائي دوري الأبطال.

ومع ذلك يدرس بيريز حاليا العديد من الأسماء المحتملة لتولي تدريب الفريق بدلا من زيدان، حيث أنه يدرك أن زيزو هو فقط من سيحدد مصيره بالبقاء أو الرحيل.

وأخيرا أشارت الصحيفة إلى أن المواجهة ضد يوفنتوس الإيطالي في ربع نهائي التشامبيونز ليج ونتيجتها قد تكون هي بداية اتخاذ زيدان لقراره النهائي.

يذكر أن عقد زيدان الحالي مع ريال مدريد سينتهي في صيف عام 2020.