ريان آيت نوري محل أطماع المان سيتي

رغم أنه لم يلعب بعد أول لقاء له مع الفريق الأول لأنجي إلا أن صدى المستوى الكبير الذي يقدمه ريان آيت نوري بدأ يصل مسامع أكبر الأندية الأوروبية، تقارير فرنسية قالت يوم أمس أن صاحب الـ17 سنة يوجد محط أنظار بعض الأندية الكبيرة في مقدمتها المان سيتي وأيضا أتليتكو مدريد في انتظار تأكيده أكثر مستقبلا ولما لا نراه قريبا في أكبر الأندية، ويبلغ آيت نوري من العمر 17 سنة فقط ورغم ذلك تمكن من توقيع عقد احترافي مع ناديه أنجي.

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