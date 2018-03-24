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زياش يتصدر قائمة صفقات روما

24 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 60 زيارة

يضع نادي إيه إس روما الإيطالي، الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي على رأس قائمة صفقاته الصيفية من أجل تدعيم صفوف الذئاب قبل انطلاق الموسم الجديد 2019/2018.

وبحسب ما نشره موقع “فوتبول إيطاليا”، نقلا عن صحيفة “كوريري ديللو سبورت” فإن روما يجهز للتعاقد مع حكيم زياش في الصيف المقبل.

وأضافت أن مونشي، المدير الرياضي لنادي روما، يضع اللاعب المغربي على رأس قائمة صفقات الذئاب المطلوبة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار الموقع إلى أن زياش الذي يجيد اللعب في الجناح الأيسر، يعد الخيار رقم واحد لروما في الموسم المقبل.

ويتألق الدولي المغربي مع أجاكس في الموسم الجاري، حيث سجل 8 أهداف وصنع 12 هدفا في 28 مباراة بالدوري الهولندي، كما يملك زياش 7 أهداف في 13 مباراة مع المنتخب المغربي

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