سانشيز “مرهق نفسيا وعاطفيا” مع الشياطين الحمر

أقر المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز بأنه “مرهق نفسيا وعاطفيا” بعد البداية الصعبة لمشواره مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، والذي انتقل إليه في جانفي الماضي قادما من أرسنال، وكتب سانشيز في تعليق بالاسبانية على موقع انستغرام، تحت صورة تظهره مبتسما خلال تدريبات تشيلي استعدادا لمواجهة السويد وديا اليوم السبت، “أعلم أنك متعب.. أعلم أنك مرهق نفسيا وعاطفيا، ولكن عليك أن تبتسم وتستمر”، وكان سانشيز قد قال في تصريحات للصحافيين مطلع هذا الأسبوع، إنه طلب عدم خوض المباراتين الوديتين ضد السويد السبت والدنمارك الثلاثاء، قبل أن يتراجع عن قراره.

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