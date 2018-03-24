سرطان اللسان ينهي حياة الأسطورة هاوسمان

قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أول أمس الخميس إن الجناح الأيمن ريني هاوسمان الفائز بكأس العالم 1978 توفي عن 64 عاما، وتم تشخيص إصابة هاوسمان، الذي كان معروفا بلقب “المجنون” بسبب مهاراته الرائعة وطبيعته المتمردة، بسرطان اللسان العام الماضي، وأمضى هاوسمان أغلب مسيرته بين صفوف هوراكان وفاز معه بالدوري الأرجنتيني عام 1973، كما لعب في ريفر بليت واندبندينتي الأرجنتينيين وكولو كولو التشيلي ضمن عدة أندية أخرى، وشارك هاوسمان في 55 مباراة دولية مع الأرجنتين ولعب في كأس العالم 1974 و1978.

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