“عبث” ماجر بالمنتخب يؤكد أن انتقاداته السابقة كانت غير موضوعية

لا يخفى على أحد أن تبريرات ماجر بخصوص قائمته وخياراته ضربت مصداقيته، حيث تعامل بسياسة الكيل بمكيالين سواء بخصوص الملالي وموساوي أو فيما يخص مبولحي وبودبوز وغيرهم، لكننا الآن سنسلط الضوء على أهم قاعدة يرتكز عليها الناخب الوطني وهي تكوين منتخب قائم على المحليين، هذا الأمر لم يعد مفهوما فماجر متواجد على رأس الخضر منذ أزيد من ستة أشهر لكنه ولحد الساعة لم يستطع حتى تكوين مجموعة لاعبين فما بالك بمنتخب متجانس .

استدعى ستة لاعبين محليين في تربص نوفمبر وتخلى عنهم في أول فرصة

قائمة المنتخب الوطني للقاءي تنزانيا وإيران عرفت غيابا كليا لكل اللاعبين المحليين الذين تواجدوا في التربص الماضي والذي سبق لقاءي نيجيريا وإفريقيا الوسطى، واستدعى بدلا عنهم لاعبين جدد، الناخب الوطني كان قد استدعى كل من زيتي، فرحاني، عروس، عبد اللاوي، بن غيث ونساخ لكننا في التربص الحالي لم نر أيا منهم فهل اكتشف ماجر فجأة أنهم لاعبون عاديون.

هل سنرى بوخنشوش، نعماني، عبيد، بلخير وغيرهم في التربص المقبل

الناخب الوطني وكما أشرنا استدعى ثمان لاعبين جدد للتربص الحالي، لكن يبقى تواجد هؤلاء في التربص المقبل غير مضمون بالمرة، فماجر، الذي أقصى أسماء المحليين في التربص الماضي قد يقصي محليي هذا التربص لسبب بسيط وهو أن حضورهم كان فقط لتجريبهم بما أن الناخب الوطني لا يعرف أحدا منهم رغم أنه معين منط ستة أشهر كاملة .

ماجر لا يعرف المحليين ولم يكن يشاهد البطولة، فلماذا صدع رؤوس الجزائريين بنظرية المحلي ؟

من خلال كل ما سبق يتضح جليا أن ماجر لم يكن يعرف المستوى الحقيقي للمحليين ما يؤكد بالضرورة أيضا أن كل الانتقادات التي كان يوجهها من على البلاتوهات لم تكن موضوعية بالمرة نتائج كل هذا أن المنتخب بات حقل تجارب مع شخص لا يعرف ماذا يفعل .

بورقعة- ع

مرتبط