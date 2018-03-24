غاريث بيل يرهن بقاءه في ريال مدريد برحيل أسطورة الفريق

بيل يلوح بعرض يونايتد للضغط على ادارته للتخلص من الأسطورة المدريدية.

يقضي الجناح الويلزي الدوليّ، غاريث بيل، نجم فريق ريال مدريد، أيامًا عصيبة داخل جدران سانتياغو بيرنابيو، منذ بداية هذا الموسم، بعدما بات غير متواجدًا بالتشكيلة الأساسية للفريق في مباريات عديدة، حتى مع اكتمال لياقته البدنية،

وعدم معاناته من شبح الاصابات الذي خيم على مردوده بالموسم الأخير تحديدًا.



ووسط حالة الغضب التي تنتاب بيل من استمرار ملازمته لدكة البدلاء، بدأ التفكير بجدية في العروض التي تحاصره في الآونة الأخيرة، من عددٍ من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها مانشستر يونايتد، وتشيلسي.

ولكن حسبما ذكرته اليوم تقارير صحفية إنجليزية، فإن النفاثة الويلزية يرغب في الاستمرار مع الميرينغي، فقط في حال رحيل مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، الذي يراه السبب الأول في الحالة التي عليها حاليًا.

ويضاعف من فرص مغادرة الجناح الويلزي للفريق الملكي، العرض المغري الذي قدمه له مان يونايتد، بضمه بمقابل قدره 90 مليون استرليني، بجانب الحصول على أعلى راتب بين لاعبي الشياطين الحمر.

يذكر أن بيل والذي على مشارف عامه التاسع والعشرون، قد انتقل الى العملاق المدريدي في موسم 13/14، وكانت بدايته مبهرة، لكنه سرعان ما تعرض لسلسلة من الاصابات التي داهمته بشكل متكرر في المواسم اللاحقة،

وهو ما جعل استمراره مع الفريق محل شك، في ضوء الاخبار المتواترة عن بحث ادارة النادي عن بديلٍ له.