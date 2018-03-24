كرة كأس العالم تتسبب في ذُعر حُرَّاس المرمى

الحُرَّاس يبدؤون الشكوى من “تلستار 18″…

يبدو أن هناك بعض حُرَّاس المرمى قد أظهروا بعض الذُعر من الكرة التي ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الاعتماد عليها في بطولة كأس العالم القادمة في روسيا 2018، والتي تم تجربتها في المباريات الودية الأخيرة بين المنتخبات.

صحفية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية تقول أن حُرَّاس منتخبيّ أسبانيا وألمانيا خرجوا من ودّية الفريقين مساء أمس الجمعة يشتكون من الكرة التي أُطلق عليها اسم “تيلستار 18” ويُطالبون ببعض العمل من أجل التعديل عليها.

وذكرت الصحيفة الكاتالونية الشهيرة أن كل من ديفيد دي خيا حارس لا روخا ومارك أندري تير شتيغن حارس المانشافت قد تحدَّثا بعد المباراة عن الكرة التي تخدم المهاجمين وتُعطي الكثير من الصعوبات أمام الحُرَّاس.

في حين تحدَّث بيبي رينا حارس أسبانيا أيضاً في المنطقة المختلطة بعد المباراة عن الكرة مؤكداً أن الكرة الجديدة ليست مقنعة على الإطلاق لحُرَّاس المرمى،

وأشار أيضاً إلى أنها تنحرف عن مسارها عند الوصول إلى ارتفاع مُعيَّن وتنبَّأ أيضاً أنه سيتم تسجيل أكثر من 30 هدفاً من خارج منطقة الجزاء في كأس العالم.

أمَّا بالنسبة لدي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فلم يتحدَّث كثيراً عن الكرة، لكنَّه أعلن صراحةً عدم حُبُّه للكرة، حيث تلقى سؤالاً حول إذا ما كان يُحب الكرة أم لا، ليقول صراحةً “لا”.

وتحدَّث تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني عن الكرة مُشيراً إلى أنه يجب على الفيفا إضافة بعض التعديلات عليها من أجل أن تُصبح أفضل وأقل إرهاقاً لحُرَّاس المرمى.