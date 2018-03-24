كوستاكورتا يعلن موعد تحديد مدرب إيطاليا الجديد

أكد أليساندرو كوستاكورتا، نائب رئيس الاتحاد الإيطالي المؤقت، أنه سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي يوم 20 مايو/أيار المقبل.

ولم يقم الآتزوري بتعيين أي مدرب جديد بعد إقالة جيامبييرو فينتورا لفشله في قيادة إيطاليا للتأهل لكأس العالم، بل تم إسناد مهمة قيادته لمدرب منتخب الشباب، لويجي دي بياجيو بشكلٍ مؤقت.

ويُعتبر أنطونيو كونتي، كارلو أنشيلوتي، روبرتو مانشيني وكلادويو رانييري أبرز الخيارات المتاحة.

على الرغم من ذلك، فيبدو أن هناك بعض الارتباك داخل الاتحاد الإيطالي، حيث أن روبرتو فابريتشيني، مفوض اللجنة الأولمبية لرئاسة الاتحاد، ألمح أمس إلى عدم تأكده من أن إيطاليا ستجد مدربا جديدا قبل المباراة الودية أمام فرنسا في يونيو/حزيران.

وقال كوستاكورتا في تصريحات بمؤتمر صحفي، نقلها موقع فوتبول إيطاليا: “سوف نخبركم باسم المدرب الجديد في 20 مايو، إذا كانت لدينا الفرصة لجلب من هو أفضل من دي بياجيو، ولا أعتقد أن هناك الكثير، لذا فعلينا أن ننتظر”.

وأردف: “أعتقد أن الشى الأكثر أهمية هو أن نُفكر باللاعبين الذين لدينا، لأني أشك في أن جوزيه مورينيو أو بيب جوارديولا كانا سيقدمان ما هو أفضل يوم أمس، أما دي بياجيو فهو مدرب يتطور من عام لآخر، ومن المحتمل أن يكون هو المدرب الجديد، أو أن يكون ضمن طاقم المدرب الجديد”.

وواصل النجم الدولي السابق: “جيجي موهوب للغاية، كنت أراقبه عن كثب، وأستطيع أن أؤكد بأن الأشخاص الموجودين داخل الاتحاد يعرفون الأوضاع بنفس الطريقة التي أعرفها”.

وعن لقاء الأرجنتين، قال كوستاكورتا: “أحببت الطريقة التي تم تحضير اللاعبين بها، لم يكن الفوز بالأمس هو الغرض، على الرغم من أنه كان يُمكن تقديم أداء أفضل في الشوط الأول، لقد تجاوزنا فترة كان فيها الكثير من القيل والقال، لذا لم يكن الأمر سهلًا عليهم”.