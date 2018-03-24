لاعب مانشستر سيتي منجذب لمشروع سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجهة لاعب مانشستر سيتي في الموسم المقبل حال رحيله عن ملعب “الاتحاد”، بعد موسمين تحت قيادة بيب غوارديولا.

وبحسب ما نشرته صحيفة “مانشستر إيفينينغ نيوز” البريطانية، فإن التشيلي كلاوديو برافو، يفكر في الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي إذا قرر الرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف.

وفشل برافو في حجز مقعد في التشكيل الأساسي لبيب غوارديولا، الذي يعتمد على البرازيلي إيدرسون منذ قدوم الأخير في الصيف الماضي من بنفيكا البرتغالي.

ونقلت الصحيفة تصريحات مصدر مقرب من برافو، أكد فيها أن اللاعب حال رحيله عن مانشستر سيتي سوف ينضم لفريق مهم يرغب في حصد الألقاب، مشددا على أن خيار سان جيرمان يجذبه كثيرا بسبب مشروع النادي الباريسي.

وتابع المصدر أن سان جيرمان تابع برافو في الفترة الماضية وحاول التعاقد معه.

يشار إلى أن برافو انضم لمانشستر سيتي من برشلونة مقابل 17 مليون يورو في صيف 2016 لكنه فشل في التأقلم في البريميرليغ، ما جعل بيب غوارديولا، مدرب السيتي يضم إيدرسون من بنفيكا في الصيف الماضي.