ماجر يجدد مقاطعته للصحافة واستعطافه للأنصار انقلب عليه

أكد الناخب الوطني مرة أخرى أنه في مقاطعة لوسائل الإعلام الجزائرية، فبعد أن رفض تنشيط ندوة صحفية لشرح خياراته وقائمته للقاءي تنزانيا وإيران الوديين مفضلا توجيه رسالة عبر موقع الفاف دون أي مواجهة مع الأسئلة، هاهو ماجر يرفض الحديث إلى رجال الإعلام من جديد بالرغم من الفوز المحقق وبرباعية كاملة مفضلا التوجه إلى غرف الملابس وإسناد مهمة الرد على الصحفيين لمساعده مناد في الرواق، وليس حتى في ندوة صحفية منظمة.

قد يفضل الإعلام الأجنبي هو الآخر

هروب ماجر من مواجهة الإعلام الجزائري ليس بالجديد بل سبقه إليه العديد من المدربين الذين فضلوا اللجوء إلى الإعلام الأجنبي من أجل تبرير خياراتهم الفنية، وهو ما قد يسير عليه صاحب الكعب الذهبي الذي يملك سمعة طيبة كلاعب سابق وقد يوظفها لدى وسائل الإعلام الأجنبية، وهو الخيار الذي لن يصب في مصلحته، لأن كل من سار على هذا النهج لم يعمر طويلا على رأس العارضة الفنية.

استعطافه للأنصار انقلب عليه وشتائمهم تزيد من الضغط

ماجر الذي وجه رسالة بأسلوب ديبلوماسي للأنصار قبل لقاء تنزانيا عبر موقع الفاف من أجل الحضور بقوة ودعم المنتخب الذي يبقى ملكهم وغيرها من الكلمات الرنانة، إلا أن هذا الاستعطاف انقلب على صاحب الكعب الذهبي الذي اسمعه الجمهور الحاضر رغم قلته ما لا يرضيه وهو ما زاد من حدة الضغط المفروض عليه، فماجر كان يظن أن الجمهور الذي تحدى البرد والأمطار جاء لمناصرة الخضر وليس أنه تنقل خصيصا لإسماعه أبشع العبارات.

محظوظ بالفوز ولعب اللقاءات الكبيرة خارج الوطن

اعتبر العديد ممن حضروا اللقاء أمام تنزانيا أن ماجر مدرب محظوظ بعد أن تمكن من تحقيق الفوز الذي قلل من حدة حملة الأنصار ضده وهذا ليس لقوة الخضر بل لضعف المنافس، دون نسيان أن اللقاءات القوية للمنتخب لن تلعب في الجزائر بل في أوربا، لأن رؤية هذا المنتخب ينهزم أمام أنظار الجزائريين سيكون ماجر متنفس الأنصار الأول.

ب-بكوش

مرتبط