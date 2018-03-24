ماجر يواصل منح لاعبي بارادو صفة دولي جزائري

واصل الناخب الوطني وفي ثالث لقاء له تنفيذ بنود العقد ربما غير المعلن مع رئيس الفاف خير الدين زطشي على إشراك لاعبي أكاديمية بارادو في لقاءات المنتخب الوطني، فبعد عطال جاء الدور على الملالي والذي لا يختلف اثنان على أنه يملك إمكانيات كبيرة، إلا أن توقيت مشاركته والمنصب الذي أشرك فيه يطرح العديد من علامات الاستفهام وهل هناك اتفاق بين ماجر وزطشي على منح لاعبي بارادو صفة لاعب دولي لتسهيل تسويقه مستقبلا.

توقيت إشراك الملالي ومنصبه ليس عبثا

لاحظ كل من تابع اللقاء أن الناخب الوطني أجرى تغييرا في الدقيقة 88 بإخراج بوخنشوش وإشراك الملالي والمنتخب متفوق برباعية كاملة وهو التغيير الأخير، الذي لم يكن المنتخب في حاجة إليه وحتى اللاعب لا تكفيه دقيقتين لتأكيد ما يملك من إمكانيات ولا يوجد أي تفسير لهذا التغيير، إلا منح الملالي صفة لاعب دولي جزائري لأن اللقاء يدخل ضمن تواريخ الفيفا، كما أن ماجر كان قادرا على إخراج محرز وإشراك الملالي أم أن لاعب ليستر غير قابل للمس.

ب-بكوش

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