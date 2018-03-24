مولر يعجز عن تفسير لغز المونديال

أكد توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، أنه لا يعرف الأسباب التي تجعله يتألق في سنوات إقامة نهائيات بطولة كأس العالم.

ويقدم مولر موسما مميزا مع البافاري، ونجح في تسجيل هدف رائع بالأمس لمنتخب بلاده في شباك إسبانيا وديًا، وهو ما يتكرر معه في أعوام المونديال مثلما حدث في 2010 و2014.

وقال مولر، خلال تصريحاته لصحيفة “بيلد” الألمانية: “لا يحدث كل يوم أن أسجل بسهولة من خارج منطقة الجزاء، ولكن الهدف سيكون لي بطبيعة الحال بغض النظر عن المنطقة التي سجلت منها”.

وأضاف صاحب الـ28 عامًا: “نجحت في التسجيل حيث حاولت التسديد من هذه المنطقة خلال الإحماء”.

وتابع: “أحاول دائمًا أن أبذل قصارى جهدي، ولا أعرف لماذا يبدو هذا أفضل في سنوات كأس العالم، لا يوجد تفسير واضح لذلك”.

يُذكر أن المنتخب الألماني حامل لقب مونديال البرازيل 2014، سيواجه نظيره البرازيلي، الثلاثاء المقبل، في ثاني ودياته هذا الشهر استعدادا لخوض نهائيات مونديال روسيا الصيف المقبل.