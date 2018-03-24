ميلان يستغل باكا لضم نجم برشلونة المهمش

يستعد نادي ميلان لسوق الانتقالات الصيفية القادمة، بوضع عدة سيناريوهات مُحتملة، لتدعيم فريق المدرب جينارو غاتوزو.

وتدرس إدارة الروسونيري، الاستفادة من مبلغ بيع كارلوس باكا، المُعار إلى فياريال مع خيار الشراء، في تمويل صفقة جديدة لزيادة الجودة في وسط الميدان.

وحسب ما أكدت صحيفة توتو سبورت، فإن ميلان سيكون مُستعدًا لتخفيض الثمن المطلوب من نادي الغواصات الصفراء لتفعيل خيار شراء المهاجم الكولومبي، من 15 مليونا ونصف المليون إلى 12 أو 13 مليونًا.

ومن خلال هذه الأموال، سيحاول ماسيمليانو ميرابيلي، المدير الرياضي لميلان، أن يطرق على باب نادي برشلونة، للحصول على خدمات النجم البرتغالي أندريه جوميز، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ولا يعيش لاعب وسط فالنسيا السابق أفضل فتراته مع ناديه الكتالوني، حيث شارك هذا الموسم في 14 مباراة فقط بالدوري الإسباني، وكان ظهوره في أغلبها كبديل.