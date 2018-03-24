نفاد تذاكر مباراة روما وبرشلونة في 8 ساعات

أعلن روما الإيطالي أن جميع تذاكر المباراة المرتقبة التي تجمع الفريق بنظيره برشلونة الاسباني في العاشر أفريل المقبل بملعب “الأولمبيكو”، ضمن منافسات مرحلة العودة للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا نفدت فى غضون 8 ساعات، وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، أن 65 ألف مشجع حجزوا أماكنهم فى مدرجات ملعب “الأولمبيكو”، لمتابعة مباراة روما وبرشلونة المصيرية، على الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر، مشيرة إلى أن جماهير روما ستملأ مدرجات “الأولمبيكو” لأول مرة منذ 28 ماي الماضى عندما التقى روما مع جنوى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، وهي المباراة التي شهدت الظهور الأخير لفرانشيسكو توتي مع “الذئاب”.

مرتبط