نيمار وفينيسيوس مستقبل ريال مدريد

نيمار يجتمع مع جوهرة ريال مدريد

استغل النجم البرازيلي نيمار فترة تعافيه من كسر في قدمه اليمنى ليلتقي المهاجم الشاب فينيسيوس جونيور لاعب فلامنغو البرازيلي.

وانتشرت صورة للثنائي البرازيلي في منزل فينيسيوس أثناء اجتماع بينهما يوم الجمعة

الصورة التي نشرها نيمار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” أثارت حماس عشاق ريال مدريد الذين اعتبروها إشارة إلى تفكير نيمار في الانتقال إلى النادي الملكي باعتبار أن فينيسيوس قد انتقل رسميًا للريال ويلعب بصيغة الإعارة مع فلامنغو.

وتحوم شائعات حول مستقبل نيمار ويتردد أنه يخطط للانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل أو بعد موسم إضافي آخر مع باريس سان جيرمان.

وكلف نيمار خزينة النادي الفرنسي 222 مليون يورو لجلبه من برشلونة الصيف الماضي، في أغلى صفقة انتقال بتاريخ كرة القدم.