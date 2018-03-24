هل تألق بونجاح أسعد ماجر ؟؟

من نقاط الضوء القليلة في لقاء تنزانيا لاعب السد القطري بغداد بونجاح، هذا الأخير أثبت بالحجة والدليل أنه لاعب متألق وأن الوقت، الذي منح له في وقت سابق مع مدربين سابقين لم يكن كافيا له لإثبات قدراته، لكن هل أسعد تألق بونجاح ماجر ؟ هذا السؤال لا يجب أن يطرح لأن تألق أي لاعب سيكون في مصلحة المدرب أولا وأخيرا، لكن في وضع بونجاح الأمر يختلف لأن المعني المباشر بالمنافسة هو سليماني وليس أي لاعب آخر .

وضعية إسلام كأساسي لا تناقش وبونجاح سيعود للدكة قريبا



من سلبيات ماجر أنه لا يتردد أبدا في إبداء رأيه في لاعب حتى لو كان ذلك يحبط من معنويات منافسيه عن نفس المركز كوصفه أخيرا شاوشي بأنه أحسن حارس في إفريقيا، رغم أنه ليس حتى أحسن حارس في البطولة الوطنية، ماجر أكد دائما أن سليماني أهم لاعب لديه وأن تواجده حتى لو من أجل المرح سيكون مفيدا ما يعني أن إسلام سيعود لمكانته الأساسية فور شفائه من الإصابة حتى لو لم يتوقف بونجاح عن التسجيل .

بلفوضيل، بن زية، سعدي، بونجاح …

لا ينكر أحد أن سليماني كان واحدا من أحسن لاعبي المنتخب من الفترة بين 2013 و 2014 لكن ومنذ كان 2015 وخروج الخضر من ربع النهائي لم يعد ذلك اللاعب الكبير رغم تسجيله لبعض الأهداف، فترة تألق سليماني جعلته مفضلا لعديد المدربين رغم تراجع مستواه فبغض النظر على المهاجمين المحليين ضيع إسلام على المنتخب بعض الأسماء المحترفة مثل بلفوضيل، بن زية، سعدي وغيرهم فهل سينضم بونجاح لهؤلاء، أم أنه سيكسر القاعدة ويطيح بإسلام من مركزه الأساسي مع المنتخب ؟

بورقعة- ع