أليغري مهدد بفقدان نصف لاعبي جوفنتوس أمام ريال مدريد!

يعاني فريق جوفنتوس الإيطالي من غيابات عديدة قبل مواجهته المنتظرة أمام ريال مدريد الإسباني، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب “أليانز ستاديوم” معقل اليوفي في 3 أفريل المقبل.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، إن ماسيمليانو أليغري المدير الفني لجوفنتوس، يواجه أزمة بسبب كثرة الغيابات مابين إصابات في التوقف الدولي أو عقوبات بسبب تراكم البطاقات.

وسيغيب المغربي مهدي بن عطية عن المباراة بسبب تراكم البطاقات، كما اضطر زميله جورجيو كيليني إلى مغادرة معسكر منتخب إيطاليا في وقت مبكر بسبب إصابة في الفخذ، لكن لم تحدد مدة غيابه وقد يلحق بالمباراة،

وفي حالة غياب الثنائي سيكون أليغري مجبرًا على إشراك الثنائي أندريا بارزالي ودانيلي روغاني.

كما أربكت إصابة أليكس ساندرو الظهير الأيسر حسابات المدرب الإيطالي، بعدما تعرض اللاعب للإصابة في معسكر المنتخب البرازيلي وهو ماجعله يضطر للعودة إلى فريقه مجددًا للتعافي من إصابته.