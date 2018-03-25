إدارة بريمن تصدم بلفوضيل وقد تتخلى عنه صيفا

كشفت صحيفة بيلد الألمانية الشهيرة في عددها ليوم أمس أن التصريحات التي أطلقها لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل حول رغبته في الاستمرار، قد لا تجد آذانا صاغية من إدارة ناديه فير دير بريمن، الصحيفة السابقة أوردت تصريحا للمدير الرياضي فرانك بومان وقالت أنه تصريح واضح عن عدم رغبتها في استمرار اللاعب ولو أن الأمر يبقى سابق لأوانه مادام الموسم لم ينته بعد والمهلة الممنوحة لإدارة الفريق بشأن تفعيل بند شراء عقد اللاعب مازال يفصلنا عنها أكثر من شهر.

فرانك بومان: ” نملك مهاجمين كثر وعددهم سيتضاعف بعودة المعارين”

فرانك بومان وفي تصريح جديد لصحيفة “بيلد” سئل عن ميركاتو النادي مستقبلا، خاصة أن الفريق أنهى موسمه تقريبا ولم يعد يلعب على أي شيء بعد أن ضمن البقاء بنسبة كبيرة ولن يكون قادرا على اللحاق بالمراكز الأوروبية، بومان قال أن عدد المهاجمين سيكون كبيرا ولا بد من التخلص من بعضهم وقال: ” في مركز قلب الهجوم لدينا لاعبون كثر، هناك ماكس كروز، أرون جونسون، ميلت رشيكا كانز فوريان كايز وزلاتك جوزونوفيتش، ومع عودة باتلر المصاب وعودة يوهاينس أيغشتاين وتصعيد جوش سارجنت سكيون العدد كبيرا جدا “.

“لا أقول أننا سنتخلى عن بلفوضيل لكننا سنتريث قدر الإمكان”

رغم أن كلامه كان له مدلول واضح وهو التخلي عن بعض المهاجمين وعلى رأسهم إسحاق بلفوضيل، إلا أن فرانك بومان نفى ذلك وقال أنه لن يقرر شيئا حتى بداية فترة التحويلات الصيفية وقال: ” بشأن بلفوضيل لم نقرر شيئا مازال الوقت أمانا من أجل التفكير وسننتظر لغاية آخر لحظة من أجل اتخاذ القرار، سننتظر أيضا تطور بلفوضيل وتقديمه لمستويات كبيرة “، ويبدو أن المستوى الهائل الذي ظهر به إسحاق في اللقاءات الماضية لم يغر إدارة ناديه بعد بشأن تفعيل بند الشراء في عقد .

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