إدارة شالك ترفع “الرقابة” عن بن طالب

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية في عددها ليوم أمس أن المدير الرياضي لنادي شالك يفكر في رفع الرقابة التي وضعها على لاعب الخضر نبيل بن طالب، لاعب الخضر كان قد أثار مشاكل كثيرة بداية العام الحالي بسبب عدم الاعتماد عليه ورغم العفو عنه وإعادته للفريق، إلا أن المدرب طالب الإدارة بمراقبة تصرفاته من أجل عدم تكرار ما سبق، ومنذ عودة الجزائري لم يقم بأي مشاكل والتزم بكامل تعليمات المدرب ما جعل الإدارة تفكر في رفع هذه الرقابة .

مدرب شالك راض عنه ويراه أنسب خليفة لماير وغورتيسكا

إلى ذلك قالت صحيفة “بيلد” أن العفو عن بن طالب سيتبعه الرفع من شأنه كثيرا، مدرب شالك يرى أن النادي لن يكون بحاجة للتعاقد مع وسط ميدان الموسم المقبل، خاصة أن الفريق ضيع رسميا اللاعبين ماير وغوريتسكا الذي ينتهي عقدهما مع الفريق بعد شهرين، توديسكو يرى أن بن طالب يمكن أن يحوز المركز الأساسي وأنه قادر على قيادة الفريق في التحديات المقبلة وأبرزها دوري أبطال أوروبا الذي سيلعب فيه شالك دور المجموعات بشكل مباشر، يشار إلى أن تقارير كثيرة كشفت أن بن طالب يرفض البقاء وهذا بسبب وضعه لكن تغيير الأمور قد يغير من وجهة نظره .

لا أنباء عن الإصابة التي تعرض لها مع الخضر

في سياق منفصل لم يتم التطرق ولغاية عشية أمس لوضعية بن طالب مع الإصابة، الصحافة الألمانية اكتفت فقط بالإشارة إلى مغادرة نبيل لتربص الخضر لكنها لم تتكلم عن الإصابة وخطورتها، ومن دون شك فإن ذلك سيكون اليوم الأحد أو غدا الإثنين وهذا بعد خضوع الدولي الجزائري للفحوصات الطبية، حيث سيتم وقتها التأكد من إمكانية مشاركته في أول لقاء في الدوري بعد فترة التوقف والذي سيقام السبت المقبل، يذكر أن ماجر قام بتسريح بن طالب وهذا بعد الإصابة التي تعرض لها واستحالة لحاقه بلقاء إيران الذي سيقام بعد غد الثلاثاء .