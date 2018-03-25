الصحافة السعودية تسخر من ماجر بعد أداء تنزانيا

يبدو أن الصحف السعودية قد اتخذت موقف المدافع عن حارس الاتفاق رايس وهاب مبولحي الذي بات محسوبا على السعوديين أكثر من الجزائريين في الآونة الأخيرة، حيث نقلت بعض المواقع والصحف بنوع من السخرية أخبار أداء الخضر ضد تنزانيا مع الإشارة في كل مرة عن عدم رضى الجماهير الجزائرية عن ذلك، الصحافة السعودية مازالت غير قابلة لفكرة تهميش رايس وهاب مبولحي واستدعاء حراس آخرين مكانه وقالت أنه قائد حقيقي لأي منتخب فكيف يفرط أسطورة مثل ماجر في لاعب كبير وقائد مثل رايس وهاب مبولحي .

مبولحي مازال يحصد الإشادة من أساطير النادي

أدلى صالح خليفة القائد السابق وأحد أساطير نادي الاتفاق بتصريحات للإعلام السعودي تكلم فيها عن الصحوة غير المنتظرة للفريق في النصف الثاني من الموسم، صالح خليفة لم يتردد حينما منح الفضل في كل كما وصل إليه الاتفاق للحارس الجزائري مبولحي وفي هذا الشأن قال: “لو لم يوجد هذا الحارس الكبير لتعرض الاتفاق لخسائر في المباريات الأخيرة، مبولحي أنهى المشكلة التي كان يعاني منها فريقنا، قمنا بدراسة مكثفة عن وضع الاتفاق وتبين لنا بأن أحد الأسباب الرئيسة للخسائر سببها حارس المرمى،قبل أن يختم تصريحاته بالقول: “تجديد عقد مبولحي ثلاثة أعوام مقبلة أعده ضربة معلم ” في سياق منفصل خاض نادي الاتفاق أمس السبت لقاءا وديا وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع ظهور مبولحي قرر المدرب إراحته تحسبا للقاءات الرسمية .

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