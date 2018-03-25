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المنتخب المحلي يواجه السعودية وديا في ماي

25 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 32 زيارة

كشف الناخب الوطني رابح ماجر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المنتخب المحلي الجزائري سيواجه المنتخب السعودي الأول والمتأهل إلى مونديال روسيا 2018 وذلك شهر ماي من دون تحديد تاريخ اللقاء بدقة ولا المكان الذي سيلعب فيه ولو أن الإعلام السعودي يتحدث عن إسبانيا لاحتضان المواجهة التي ستكون للمنتخب المحلي تحت إشراف ماجر الذي قاد المنتخب في لقاء رواندا بداية العام، وهو اللقاء الذي لعب بتونس وعرف فوز محليي الخضر برباعية مقابل هدف.
ب-بكوش

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