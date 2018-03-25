برشلونة يراقب باولينيو جديد في البرازيل

برشلونة يرصد موهبة برازيلية شابة

يواصل نادي برشلونة الإسباني سعيه الى ضم العديد من المواهب الشابة والجواهر الساطعة من الدوريات اللاتينية وخاصةً في البرازيل والأرجنتين لما تمتلكه هذه الدول من مواهب رائعة نجحت في إثبات ذاتها بقوة بالمستقبل.

وكانت أخر صفقات برشلونة البرازيلية أرثر ميلو لاعب وسط نادي غيريميو والذي إنضم لصفوف البلوغرانا بدايةً من صيف عام 2019.

وبدأ النادي الكتالوني في مراقبة موهبة جديدة من الدوري البرازيلي وتحديداً من نادي فاسكو دي غاما حيث بدأ مسؤولي البلوغرانا بمتابعة النجم الشاب باولينيو هينريك سامبايو فيلهو والذي يُعد واحداً من أبرز المواهب الصاعدة بقوة بالكرة البرازيلية.

باولينيو شاب يبلغ من العمر 17 عاماً فقط ولد في مدينة ريو دي جانيرو وتدرج بصفوف الناشئين بالنادي العريق بالبرازيل فاسكو دي غاما.

ويُجيد اللاعب شغل جميع مراكز الوسط الهجومي ويمتلك مهارات رائعة ولمسة بارعة للكرة ويملك القدرة على الحسم بالثلث الأخير من الملعب.

كما يتميز باولينيو بالتصويب القوي من مسافات بعيدة وذلك عقب نجاحه في إحراز العديد من الأهداف عن طريق التصويبات بمنتخبات الناشئين بالبرازيل.

ويعتبر باولينيو أحد أبرز اللاعبين بتشكيلة فاسكو دي غاما الرئيسية حيث نجح في إحراز 3 أهداف وصناعة هدفين هذا الموسم خلال مشاركاته بمباريات الفريق.

ويحتوي عقد اللاعب مع ناديه على شرط جزائي مقداره 30 مليون يورو وهو مبلغ تستطيع العديد من