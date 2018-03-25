تشافي سفيرا عالميا لمونديال 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث تعيين النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب السد القطري كأول سفير عالمي لمونديال 2022 المقرر إقامته في قطر.

ويأتي تعيين تشافي بعد عمله لمدة عامين كسفير لبرنامج الجيل المبهر، أحد أبرز برامج الإرث والمسؤولية الاجتماعية في اللجنة العليا.

وفي إطار مهمته الجديدة، سيواصل أيقونة كرة القدم الإسبانية، الفائز بأكثر من 30 جائزة مختلفة خلال مسيرته الكروية المتألقة، تعاونه مع برنامج الجيل المبهر وغيره من مشاريع الإرث في اللجنة العليا.

وفي هذا الصدد، عبّر تشافي، قائد السد في حديثه مع موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن سعادته بمواصلة رحلته مع اللجنة العليا.

وقال: “لطالما استمتعت بعملي مع برنامج الجيل المبهر منذ عام 2016، وأتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة المتينة مع اللجنة العليا في مسيرتها نحو التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022”.

وخلال عمله مع البرنامج منذ عام 2016، شارك تشافي في العديد من أنشطة برنامج الجيل المبهر محلياً وإقليميًا.