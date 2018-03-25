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توخيل يصدم بايرن ميونيخ ويتوصل لاتفاق مع ارسنال

25 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 30 زيارة

توخيل يوجه ضربة قوية لبايرن ويختار خلافة فينغر

كشفت صحيفة “كيكر” صاحبة المصداقية العالية عن توصل توماس توخيل لاتفاق مع إدارة ارسنال لتولي تدريب الفريق اعتباراً من الموسم القادم خلفاً للفرنسي آرسين فينغر.

وقالت الصحيفة أن توخيل أخبر إدارتي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان عن عدم رغبته بفتح أي مجال للتفاوض بظل امتلاكه لاتفاق مع ارسنال وهو ما أشارت إليه صحيفة “بيلد” أيضاً مساء أمس السبت حين قالت أن توخيل لن يتولى تدريب بايرن ميونيخ.

وضم ارسنال الصيف الماضي كبير كشافي دورتموند سفين ميسلينتات الذي كان على خلاف مع توخيل الموسم الماضي لكن بحسب “كيكر” فإن ميسلينتات وعد إدارة ارسنال ببذل كل ما لديه وتقديم الولاء للنادي حتى لو تولى توخيل تدريب الفريق.

كما ضم ارسنال مؤخراً 2 من أبرز نجوم دورتموند سابقاً بالتعاقد مع مختريان وأوباميانغ حيث نجح هذا الثنائي بقيادة دورتموند لتقديم مستوى ممتاز بأول موسم لتوخيل في النادي الفيستفالي.

ويمثل هذا الاتفاق ضربة قوية لبايرن ميونيخ خاصة بعد أن رشح هاينكس مدرب دورتموند السابق لتولي تدريب البافاري مع سعي هونيس لانتداب مدرب ألماني وبالتالي قد يضطر بايرن فعلاً للتفكير بمدرب أجنبي ويتجه فعلاً لبوتشيتينو كما ذكرت الصحف مؤخراً.

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