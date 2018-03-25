دروغبا يكشف سبب انتقاد مورينيو لبوغبا

يعتقد الإيفواري المخضرم ديديه دروغبا المهاجم الأسبق لنادي تشيلسي الإنجليزي، أنه لا يزال هناك أمل في إصلاح العلاقة المتوترة بين لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد.

وتراجع دور بوغبا في مانشستر يونايتد هذا الموسم، ولم يعد نجما أساسيا بالنسبة لمورينيو، ما دفع بعض التقارير تتحدث عن إمكانية رحيل صاحب الـ25 عاما عن ملعب أولد ترافورد.

وقال دروغبا الذي تدرب من قبل تحت قيادة مورينيو في تشيلسي في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار”: “أعتقد أن هناك تشابه بين حالة بوغبا، وحالتي في الماضي مع مورينيو”.

وأضاف: “لقد كانت الأمور مشتعلة بيننا أيضا، ولكن في الحقيقة جوزيه لا يهاجم أو ينتقد سوى الأشخاص الذين يحبهم”.

واختتم: “أعتقد أن مورينيو يحب بوغبا كثيرا، لهذا السبب ينتقده، ويعطيه المزيد من المسؤوليات، هو فقط يريد منه أن يقدم أداء أفضل”.