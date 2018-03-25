سان جيرمان يُغري كونتي براتب ضخم

يعتزم باريس سان جيرمان، بدأ المحادثات الرسمية مع أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، في وقتٍ قريب.

وفي هذا الصدد، أكدت صحيفة “جارديان” البريطانية، أن النادي الفرنسي اتصل بوكيل أعمال المدرب الإيطالي، لإقناعه بخلافة أوناي إيمري، بدايةً من الموسم المقبل.

ولدى رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، رغبة في التعاقد مع واحد من 4 مدربين، وهم: كونتي، مورينيو، سيميوني، أليغري.

وأوضحت الصحيفة أن سان جيرمان، سيمنح كونتي راتبًا أعلى مما يتقاضاه في لندن بكثير، حيث قد يصل لحوالي 11 مليون ونصف المليون يورو، في الموسم الواحد.

وهذا بالإضافة إلى وعود بالاستثمار في السوق، وشراء بعض اللاعبين، لتقوية العديد من المراكز، وهو الأمر الذي لم يكن متوفرًا لكونتي مع تشيلسي.