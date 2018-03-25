قرعة كأس الجزائر

شبيبة القبائل تستقبل مولودية الجزائر واتحاد بلعباس يستضيف شباب الزاوية في نصف نهائي الكأس

يستضيف فريق شبيبة القبائل تشكيلة مولودية الجزائر في حين يستقبل اتحاد بلعباس نادي شباب الزاوية برسم الدور نصف النهائي لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم، حسب عملية القرعة التي جرت اليوم الأحد بالجزائر، وتجرى المباراتان يومي 13 و14 أفريل المقبل، وكانت شبيبة القبائل آخر المتأهلين إلى المربع الذهبي أمس السبت بعد الفوز في آخر مواجهة من ربع النهائي على حساب اتحاد البليدة (2-1)، وتأهلت مولودية الجزائر على حساب مولودية بجاية (2-0)، في حين بلغ اتحاد بلعباس هذه المرحلة بعد إطاحته بشبيبة الساورة (2-1)، أما شباب الزاوية فقد انتزع ورقة التأهل من جمعية عين مليلة 2-1 (بعد الشوطين الإضافيين).

يذكر أن شباب بلوزداد توج بكأس الجزائر لسنة 2017 بعد فوزه في النهائي على وفاق سطيف (1-0 بعد الوقت الإضافي)

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