ماجر يشيد بتألق بونجاح ويثني على نهجه التكتيكي أمام تانزانيا

في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، تطرق الناخب الوطني رابح ماجر لعدة نقاط كان الجمهور الرياضي الجزائري ينتظر تفسيرها منذ نهاية مباراة تانزانيا التي خلفت وراءها عدة ردود أفعال لم تصب في مجملها في مصلحة مدرب الخضر، الذي فضل مخاطبة الأنصار عبر وكالة الأنباء الجزائرية في هذه التصريحات.

ماجر: “من المبكر جدا الحكم على النهج التكتيكي الذي جرباه أمام تانزانيا”

أكد الناخب الوطني رابح ماجر أنه من المبكر جدا الحكم على النهج التكتيكي الذي فاجأ به الجميع في لقاء تانتزانيا حين صرح يقول: “لقد جربنا خطة جديدة أمام تانزانيا، وأعتقد بأنه من المبكر جدا الحكم على هذا النهج التكتيكي الجديد، ومدى نجاعته في لقاءاتنا القادمة”.

“سعيد بالإرادة والعزيمة التي أظهرها اللاعبون وتألق بونجاح في مصلحة المنتخب”



لم يخف مدرب الخضر سعادته بالإرادة والعزيمة التي أبان عليها اللاعبون أمام منتخب تانزانيا في اللقاء الودي الذي احتضنه ملعب 5 جويلية عشية الخميس الماضي، كما أشاد الناخب الوطني بالمردود الجيد للمهاجم بغداد بونجاح حين قال: ” أنا سعيد بالإرادة والعزيمة التي أظهرها اللاعبون في مباراة تانزانيا، كما أن تسجيل بونجاح لثنائية في تلك المقابلة سيصب في مصلحة المنتخب مستقبلا”.

“تسجيل أربعة أهداف في شباك تانزانيا ليس بالأمر الهيّن”



تناقضا لما كان قد صرح به من قبل، بعد فوز أشبال غوركيف أمام منتخب تانزانيا بسباعية كاملة وفي لقاء رسمي، حيث صرح ماجر في تلك الفترة بأن هذا الفريق ضعيف جدا، فقد أشاد وهلل هذه المرة الناخب الوطني بفوز أشباله برباعية ودية على منتخب تانزانيا حين قال: “الفوز برباعية على منتخب تانزانيا ليس بالأمر الهين!! ، وكنا قادرين على تسجيل أكثر من هذا العدد، فريقنا يحافظ على عذرية نتائجه في ثلاثة لقاءات متتالية، وهو ما سيساعد اللاعبين على الحفاظ على معنوياتهم العالية”، يذكر أن الجزائر تعادلت مع نيجيريا في الجزائر، وفازت في الوديتين أمام إفريقيا الوسطى وتانزانيا.

“مباراة إيران مختلفة لأنها تتعلق بفريق آسيوي”

أما عن اللقاء القادم المرتقب يوم الثلاثاء أمام منتخب إيران، والذي سيلعب بالنمسا، فقد أكد الناخب الوطني أنه غير متأكد من إمكانية الحفاظ على النهج التكتيكي الذي اعتمده أمام تانزانيا أم لا، وقد أكد مدرب الخضر يقول في هذا الخصوص: “سأعاين مقابلة إيران الودية أمام المنتخب التونسي، وذلك طبعا من أجل التعرف أكثر على طريقة لعب منافسنا القادم، لست أدري إن كنت سأوظف نفس النهج التكتيكي (3-4-2-1) أم لا، سنرى ذلك يوم الثلاثاء”، حديث ماجر يدل على أنه سيعيد حساباته ولن يعتمد على نفس الطريقة التي لم يفهما إلا هو ومساعداه.

م.دحوي

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