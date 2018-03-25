مدرب باريس سان جرمان معجب بغلام لكنه لم يقدم أي عرض

قالت صحيفة “لو 10 سبور” الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تدرس حاليا إمكانية تعزيز صفوف النادي بلاعبين كبار من أجل الفوز الموسم المقبل بالهدف المنشود وهو دوري الأبطال، الصحيفة الفرنسية قالت أن مركز الظهير الأيسر مرشح بقوة للتدعيم وهنا قالت أن لاعب نابولي فوزي غلام يبقى واحدا من أحسن اللاعبين في مركزه وإدارة باريس سان جرمان تعرف ذلك جيدا، التقارير الفرنسية قالت أن الغرابة تكمن في وقوف إدارة النادي الباريسي موقف المتفرج من فوزي فرغم أن الأخبار المؤكدة تشير إلى إعجاب الجميع به إلا أن الخليفي لم يتحرك لحد الآن .

الخليفي وضع اسم غلام ضمن قائمة المرشحين لتدعيم المركز

في ذات السياق قالت “لو 10 سبور” أن رئيس باريس سان جرمان ناصر الخليفي غير معجب تماما بالمستويات التي يقدمها الدولي الفرنسي لايفيين كورزافا الذي أصبح بديلا في النصف الثاني من الموسم للجزائري الأصل يوري برشيش، هذا الأخير ورغم تقديمه لمستويات طيبة إلا أنه يبقى أقل من المأمول لذلك وضعت نادي العاصمة الفرنسية قائمة تضم ثلاثة لاعبين لتدعيم هذا المركز أبرزهم الجزائري غلام في انتظار تحرك إدارة باريس سان جرمان بشكل فعلي لأجل ضمه .

ليفربول الإنجليزي يرغب هو الآخر في ضم غلام

رغم الإصابة وابتعاده عن الميادين منذ قرابة الخمسة أشهر، إلا أن أسهم لاعب الخضر فوزي غلام لم تهبط أبدا، صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية قالت أن إدارة نابولي تلقت عديد العروض من أجل الفوز بخدمات صاحب اليسرى القوية، لكن يبقى الأمر مؤجلا لغاية الصيف المقبل ونهاية الموسم الحالي، الجديد فيما جاءت به صحيفة “فرانس فوتبول” هو دخول نادي ليفربول الإنجليزي على الخط، حيث كشفت أن مدرب الرادز يورغن كلوب يرغب في ضم فوزي لتقوية خطوطه الدفاعية والقتال الموسم المقبل على كل الجبهات وأهمها الدوري الذي يبقى الهدف الأول وأيضا دوري الأبطال، الصحيفة الفرنسية أشارت أيضا لاهتمام المان يونايتد وقالت أن الصراع على فوزي سيكون مثيرا في انتظار من سيفوز بخدماته .

يسعى لتعزيز هذا المركز منذ الموسم الماضي

الحديث عن رغبة ليفربول في ضم غلام ليست جديدة، حيث ارتبط اسم الدولي الجزائري بالرادز الموسم الماضي حين كشفت تقارير انجليزية كثيرة أن الرادز يرغبون في التعاقد مع ظهير أيسر، الغريب أن ليفربول لم ينجح في التعاقد مع ظهير أيسر واضطر في الأخير للإبقاء على لاعبه الإسباني ألبرتو مورينو، هذا الـأخير وككل موسم ظهر بمستوى متواضع وأقل من المأمول ما جعل الإدارة تحرك من جديد للتعاقد مع لاعب ظهير أبيسر قوي الموسم المقبل ولما لا يكون اسم الجزائري الأبرز لتعزيز صفوفه .