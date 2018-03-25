مدرب غلطة سراي يرد على ماجر: ” فيغولي قادر على الفوز باللقاءات لوحده”

يبدو أن صدمة الإبعاد عن المنتخب الوطني مازالت تلاحق لاعب الحضر سفيان فيغولي، حيث كشفت أمس تقارير تركية أن إدارة النادي واللاعبين وأيضا المدرب يسعون بقوة للرفع من معنويات فيغولي، صحيفة سبوركس المحلية كشفت أن مدرب غلطة سراي فاتيح تيريم اجتمع على انفراد بسفيان وحاول الرفع من معنوياته، مؤكد له أن قرارات ماجر لا تعني البتة أنه لاعب متواضع بل على العكس هو لاعب قوي قادر على الفوز باللقاءات لوحده، خاصة إذا كان في أحسن أحواله ومن دون شك فإن ما قاله تيريم لفيغولي ليس رسالة للاعب وحسب بل أيضا لرابح ماجر من مدرب يعتبر من الأحسن في العالم .

حالة فيغولي المعنوية مازالت سيئة جدا بسبب إبعاده



التقارير التركية أكدت أن ما قام به فاتيح تيريم لديه ما يبرره، حيث يتواجد سفيان فيغولي في وضع سيئ جدا معنويا بسبب إقصاء اسمه من تمثيل الخضر، ونظرا لأهميته في الفريق ولصعوبة الموقف مع اقتراب حلم تحقيق الدوري الملحي حاول المدرب وبقية المحيطين بسفيان إخراجه مما هو فيه، مدرب النادي ومجموعة اللاعبين تحاول دائما البقاء إلى جانب سفيان من أجل إبعاده عن العزلة والتفكير الدائم في الخضر، وكان ماجر قد أبعد فيغولي من دون وجه حق ومن دون حتى أن يعطي للجماهير و للصحافة الجزائرية أسباب مقنعة لذلك، مثله مثل لاعبين آخرين كثر كمبولحي وبودبوز وناس والقائمة طويلة .

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