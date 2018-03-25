ميسي يتدرب في ملعب الأبيض الإسباني

تلقى عشاق المنتخب الأرجنتيني خبر سار ظهر اليوم الأحد عقب مشاركة الساحر ليونيل ميسي في تدريبات التانغو على ملعب سيوتات ايسبورتيفا التابع لريال مدريد.

صاحب القميص رقم 10 توجه من الفندق إلى صالة الألعاب الرياضية كما شارك بشكل طبيعي في تدريبات منتخب بلاده الجماعية مما يدعم حظوظه بالمشاركة في مواجهة إسبانيا الودية الدولية مساء الثلاثاء المقبل على ملعب واندا ميترو بوليتيانو ملعب نادي أتلتيكو مدريد.



وقفز ميسي في الملعب رقم “11” في مركز تدريبات ريال مدريد وهو المكان الذي اعتاد زيدان الدين زيدان على العمل به مع نجوم الفريق الأول للنادي الأبيض الإسباني واللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو.

وقد أثار وجود ليو ميسي في مدينة الألعاب الرياضية في ريال مدريد الكثير من الإثارة ، وكان هناك العديد من وسائل الإعلام التي تبعت وجود لاعب البلاوغرانا في منزل منافسه الأبدي كريستيانو رونالدو.

ووفقا لمصادر قريبة من غرفة خلع الملابس في المنتخب الأرجنتيني فإن ميسي قادر على اللعب يوم الثلاثاء المقبل لكن الطاقم التدريبي بقيادة خورخي سامباولي يفضل إراحة اللاعب خوفا من المخاطرة به مما يعني أن مشاركة البرغوث في موضع شك في الوقت الحالي.

وكان ليونيل ميسي قد غاب عن لقاء منتخب بلاده مساء الجمعة في مواجهة إيطاليا التي انتهت بفوز التانغو بثنائية نظيفة في ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر البريطانية.