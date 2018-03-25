ميسي يقترح على برشلونة ضم لاعب جديد

يواصل نادي برشلونة البحث عن تعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو ما دفع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاقتراح تدعيم الفريق بضم مواطنه.

ووفقا لشبكة “دونبالون” الإسبانية يأمل ميسي في تعاقد النادي مع لاعب وست هام يونايتد مانويل لانزيني.



وأخبر ميسي صديقه المقرب في صفوف برشلونة لويس سواريز أنه يأمل في مشاهدة لانزيني بقميص البلاوغرانا في الموسم المقبل.

ميسي أبدى اعجابه الشديد بقدرات لانزيني التي ظهرت في تدريبات منتخب التانغو وأكد صاحب القميص رقم10 أنه سوف يعمل على تقديم النصيحة لناديه بالتحرك من أجل ضم اللاعب.

ويرى ميسي أن لانزيني 25 عاما أفضل من يعوض الرحيل المنتظر لاندريس انييستا عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن لانزيني لعب بالقميص رقم 10 في 21 لقاء بالدوري الانجليزي هذا الموسم وسجل 3 أهداف وصنع 5.