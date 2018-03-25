ميسي يكشف مدى خطورة إصابته

الأرجنتيني يكشف معاناته مع العضلة الخلفية..

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، عن مدى خطورة إصابته التي تعرض لها في تدريبات منتخب بلاده، والتي غاب على أثرها عن مواجهة إيطاليا الودية استعدادًا لكأس العالم 2018.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد فاز على نظيره الإيطالي، أمس الجمعة، بهدفين نظيفين، كما يستعد لخوض مواجهة ودية أخرى مع المنتخب الإسباني يوم الثلاثاء.

وتحدث ليونيل ميسي في تصريحات تليفزيونية لقناة Tyc الأرجنتينية قائلًا: “عانيت من الإصابة في أوتار الركبة منذ بعض الوقت”.

وأضاف: “دائمًا أرغب في اللعب، الطريق إلى المونديال لا يزال طويلًا، قررت عدم الاستعجال بالمشاركة أمام إيطاليا، لكنني متفائل قبل مباراة إسبانيا”.

وكان خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني قد صرح أن ميسي يعاني من بعض الانزعاجات البسيطة في العضلة الخلفية، لذلك قرر عدم المخاطرة بإشراكه في مواجهة إيطاليا.

ويستعد الألبيسيليستي لمنافسات كأس العالم المقبل بروسيا، حيث يقع في المجموعة الرابعة رفقة كل من نيجيريا وأيسلندا وكرواتيا.