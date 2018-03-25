هدف براهيمي في مرمى سبورتينغ مرشح للفوز بجائزة الشهر

أعلن الموقع الرسمي لنادي بورتو البرتغالي أمس السبت عن قائمة الأهداف الثلاثة التي ستكون مرشحة للفوز بجائزة أجمل هدف في الشهر الحالي، من بين الأهداف المختارة تواجد هدف الدولي الجزائري ياسين براهيمي في مرمى بورتو والذي لم يتسم بالجمالية الكبيرة لكن قلة أهداف في هذا الشهر وقيمة الهدف بما أنه جاء ضد الغريم التقليدي دفع الموقع لاختياره، وسيتنافس براهيمي مع زميليه ماركانو الذي سجل الهدف الأول في نفس اللقاء، وأيضا هدف زميله فيلبي في لقاء بوافيستا وبالمناسبة كلها أهداف عادية وليست جميلة جدا، يذكر أن رفقاء براهيمي لعبوا في شهر مارس ثلاثة لقاءات فقط وسجلوا أربعة أهداف فقط أيضا.

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