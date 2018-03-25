هيرنانديز يحسم قضية انتمائه بين فرنسا وإسبانيا

قال لوكاس هيرنانديز، مدافع أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، إنه لم يتوان للحظة واحدة، عن تمثيل منتخب فرنسا.

وأكد هيرنانديز، في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “عندما دعاني ديشامب (مدرب فرنسا)، وسألني عن وضعي، لم أتردد لحظة أو ثلاثين ثانية، قلت نعم، كنت على استعداد للدفاع عن هذا القميص”.

وأضاف: “أنا لاعب طموح، لم يكن لدي أي إشارة من فرنسا، وهذا يجعلك تفكر في كيفية سير الأمور، يقال إنني سأكون ضمن المنتخب في كأس العالم، بنسبة 100%، وهذا خاطئ، لا يوجد لاعب ضمن تواجده في القائمة، كان هناك حديث عن رفضي المنتخب الفرنسي، وهذا خاطئ أيضًا”.

وتابع: “الفرنسيون لا يعرفوني كإسباني، عمري 22 عامًا، وعشت في إسبانيا 18 عامًا، لهذا أقول إن إسبانيا أعطتني كل شيء، لقد درست هناك وبدأت مسيرتي في كرة القدم”.

وأوضح: “عندما أقول إنني أتحدث الإسبانية بشكل أفضل، فهذا صحيح أيضًا، عندما لا تمارس لغة كثيرًا، فقد تفقد القليل من اللهجة، أنا أسيئ فهم بعض الكلمات، لكني لم أقصد يومًا ما أن بلدي الرئيسي هو إسبانيا، وليس فرنسا، العكس هو الصحيح”.

وأكد أنه تحدث مع غريزمان، حول الانضمام للمنتخب الفرنسي، وقال: “نحن قريبان جدًا ونتحدث كثيرًا، سألته كيف الأمر.. لقد أعطاني نصيحة جيدة، وأنا سعيد جدًا”.

وبخصوص إمكانية اللعب في الدوري الفرنسي مستقبلًا، وتحديدًا باريس سان جيرمان، أجاب: “لا أنظر إلى المستقبل الآن، أنا بخير في مدريد، ولا أخطط لتغيير النادي حاليًا، لدي أصدقاء وحياتي الخاصة.. ربما يحدث هذا في المستقبل، إذا كان هناك اهتمام بي، رغم أنني من مارسيليا، سيكون من الصعب أن أذهب لباريس، لكن كل شيء يمكن أن يحدث”.