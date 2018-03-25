وناس سيعمل على إقناع مدربه بمنحه فرص قبل نهاية الموسم

رغم كل التأكيدات على أن مدرب نابولي لن يمنح أي فرص من الآن وحتى نهاية الموسم نظرا لحساسة الموقف وإمكانية تضييع الدوري إلا أن اللاعب الجزائري آدم وناس يأمل في غير ذلك، الدولي الجزائري يريد استغلال فترة التوقف الدولية ومغادرة معظم لاعبي نابولي نحو منتخبات بلدانهم من أجل لفت أنظار المدرب علّه يحصل على فرص جديدة يثبت بها قدراته ويقنع الإدارة أنه فعلا صفقة مميزة لا يجب أن يتخلى عنها المدرب، لكن ورغم ذلك تبدو حظوظ الجزائري في ذلك ضئيلة وحتى حظوظه في البقاء الموسم المقبل ضئيلة إلا في حال غادر المدرب ساري العارضة الفنية للفريق .

مرتبط