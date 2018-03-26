أليغري يرد على أنباء رحيله عن يوفنتوس

كشف ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، حقيقة الشائعات التي تتحدث عن إمكانية رحيله عن السيدة العجوز في نهاية الموسم الحالي.

وفاز أليغري بالثنائية المحلية، ثلاث مرات على التوالي، ولا يزال جوفنتوس حتى الآن في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما تأهل لنهائي كأس إيطاليا.

وارتبط مدرب ميلان السابق بالانتقال لتدريب آرسنال الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل، بعد عمله المميز مع نادي السيدة العجوز.

وقال أليغري لشبكة “بريميوم سبورت” الإيطالية: “كل شيء مرتبط بالنتائج، إذا فزت فأنت جيد، إذا خسرت فأنت أقل من جيد، أملك عقدًا مع جوفنتوس حتى عام 2020 وأنا سعيد هنا”.

كما علق أليغري على مسألة استبعاد باولو ديبالا لاعب يوفنتوس من قائمة المنتخب الأرجنتيني الأخيرة، وتصريحات خورخي سامباولي مدرب التانغو التي ألمح فيها إلى إمكانية استبعاده عن خططه في كأس العالم.

وأوضح أليغري: “عدم دعوته يجب أن يكون عاملا مُحفزًا له، لأنه لاعب يملك كل الجودة اللازمة للذهاب إلى كأس العالم، وأعتقد أنه سوف يذهب إلى المونديال مع الأرجنتين”.