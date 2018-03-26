إدارة نابولي تقترح وناس على نظيرتها من سامبدوريا

كشف موقع “كالتشيو واب ” في خبر وصفه بالحصري، أن المفاوضات جارية الآن بين ناديي نابولي وسامبدوريا الإيطاليين بشأن صفقة انتقال اللاعب تاريرا من السامب لمدينة الجنوب الإيطالي الموسم المقبل، الموقع السابق قال أن إدارة السامب لا تعارض لكنها ستغالي في الصفقة ولأجل ذلك قررت إدارة نابولي إشراك بعض اللاعبين وعلى رأسهم لاعب الخضر آدم وناس، حيث ستسعى إدارة نابولي لتخفيض قيمة الصفقة بوضع اللاعب ضمنها.

وناس لن يرفض من دون شك خاصة في حال بقاء ساري

وفي انتظار تقديم عرض رسمي وإشراك وناس في الصفقة، نشير إلى أن اللاعب الجزائري لن يرفض الصفقة من دون شك، خاصة في حال بقاء ساري مدربا للفريق، الجزائري لم يجد الفرصة بتاتا مع هذا المدرب، الذي لم يشركه ولا مرة كأساسي هذا الموسم في الدوري واكتفى فقط بإشراكه في المنافسات الثانوية وبصورة طبيعية سيرفض آدم تكرار هذا الموسم السلبي، خاصة أنه يعرف خيارات ساري الذي يصر دائما على نفس اللاعبين، لكن في حال قرر ساري الرحيل بما أنه يشترط راتبا كبيرا لأجل البقاء، فإن ذلك قد يغير من خطط الجزائري الذي قد يقتنع بحديث المدرب الجديد.

ساسولو، فيورنتينا وأودينيزي سينافسون على صفقة وناس



ورغم أن موقع “كالشتيو واب” قال أن نابولي هو من يسعى لتسويق وناس، وهو ما يقرب اللاعب كثيرا من سامبدوريا، إلا أن الجزائري يحظى أيضا بإعجاب بعض الأندية الناشطة في الكالتشيو، تقارير سابقة ربطت بين وناس وعديد الأندية التي لن تستسلم من دون شك وستسعى لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، ساسولو، أودينيزي فيورنتينا، تورينو وغيرها من الأندية ترى أن وناس موهبة كبيرة ورغم فشلها في ضمه في جانفي الماضي، إلا أنها ستعود بقوة سواء بعروض إعارة أو بعرض شراء دائما ولو أن هذا الأمر مستبعد نظرا للقيمة المالية المرتفعة للدولي الجزائري، والتي تفوق الـ15 مليون أورو .

الانتقال للسامب أو لغيره سيكون في صالح وناس في عام كأس إفريقيا

في الأخير، نشير إلى أن رحيل وناس سيكون ضروريا وهذا من أجل المشاركة بانتظام، وناس ضيع عاما من مشواره الرياضي من دون أن يستفيد وسيسعى لتعويضه بتقديم موسم كبير الموسم المقبل، لاعب الخضر سيسعى للانتقال أيضا لأجل حجز مكان أساسي ولفت أنظار الناخب الوطني رابح ماجر كيف لا والموسم المقبل سيكون موسم الكان وأي لاعب لن يرفض المشاركة في هذه المنافسة، خاصة بعدما حولتها الكاف إلى الصيف ما يعني أنها لن تكون عائقا أمام اللاعبين.

مرتبط