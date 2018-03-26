التفاؤل يغمر ميسي قبل ودية إسبانيا

أعرب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن رغبته في المشاركة بالمباراة الودية لمنتخب بلاده، أمام إسبانيا، المقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد.

وكان البرغوث قد غاب عن مباراة إيطاليا التي أقيمت الجمعة الماضي، وانتهت بفوز الأرجنتين بهدفين نظيفين، بسبب إصابة طفيفة، إلا أنه شارك في تدريبات التانجو الصباحية بالأمس.

ونقلت قناة “Fox Sports Argentina” تصريحات لنجم برشلونة الإسباني حيث أكد رغبته في خوض مباراة الغد بعد تحسن حالته.

وقال ميسي: “هدفي هو اللعب ضد إسبانيا، شعرت بأنني في حالة جيدة وأريد أن أكون متواجدًا على أرض الملعب، أنا متفائل وأريد حقا اللعب غدًا، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل أفضل