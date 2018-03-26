الخضر وصلوا زوالا للنمسا وخاضوا حصة خفيفة سهرة أمس

تنقلت بعثة المنتخب الوطني الجزائري صباح أمس إلى النمسا محل إقامة اللقاء الودي الثاني للمنتخب الوطني ضد نظيره الإيراني، الخضر وصلوا صباحا لمطار هواري بومدين وبدوا مركزين على اللقاء، حيث رفض رفقاء مجاني كما جرت عليه العادة الإدلاء بأي تصريحات، ومن دون شك كانت هذه أوامر من الناخب الوطني رابح ماجر الذي فضل بدوره مرة أخرى تجاهل الإعلاميين الجزائريين.

الوصول للنمسا في حدود الساعة الثانية والنصف والتوجه مباشرة لمقر الإقامة

بعد ساعات في الجو حطت طائرة المنتخب الوطني في مطار غراس النمساوية وذلك في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا، الخضر لم يلبثوا إلا قليلا في المطار قبل أن يتوجهوا مباشرة إلى فندق “ويتزار” وسط مدينة غراس مقر إقامة المنتخب الوطني .

مدان وسفيرة الجزائر في النمسا كانا في استقبال الوفد



وقبل أن يشد لاعبو المنتخب الوطني الرحال إلى فندق مقر الإقامة وجدوا في استقبالهم مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان، الذي كان قد سبق الوفد بيومين رفقة طباخ المنتخب من أجل تحضير كل شيء إضافة إلى سفيرة الجزائر بالنمسا السيدة فوزية بومعيزة التي رحبت بالوفد وتمنت له إقامة طيبة كما تعهدت بإحاطته بكل ظروف الراحة من ساعة وصوله إلى غاية مغادرته للنمسا بعد نهاية لقاء إيران الذي سيقام عشية غد الثلاثاء .

حصة استرخائية سهرة أمس



وبسبب الرحلة، قرر الناخب الوطني إقامة حصة استرخائية في تمام الساعة السابعة بتوقيت النمسا السادسة بتوقيت الجزائر، الحصة كانت خفيفة على أن تكون الحصة التدريبية لنهار اليوم الحصة الأهم بما أن الناخب الوطني سيحدد فيها التركيبة البشرية وخاصة الخطة التي سيلعب بها وهل سيتبع نفس النهج الخططي الذي اتبعه في لقاء تنزانيا.

مرتبط