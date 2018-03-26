الموقع الرسمي لنادي نيس يشيد ببن رحمة

مستغلا فترة التوقف الدولي قام الموقع الرسمي لنادي نيس الفرنسي بوضع تقرير عن خمسة من لاعبيه المعارين هذا الموسم ومعرفة مستواهم وهل تطوروا مع أنديتهم، من بين الأسماء الخمسة تواجد لاعب الخضر محمد السعيد بن رحمة، هذا الأخير يلعب منذ بداية الموسم في نادي شاتورو، التقارير الرسمية، قالت أن بن رحمة يقدم موسما مميزا جدا ويعتبر من أهم أعمدة الفريق كما أشادت بدوره في تحقيق شاتورو لموسم كبير، يشار إلى أن بن رحمة ساهم في عشرة من أهداف فريقه هذا الموسم بتسجيله لستة وتمريره لأربع كرات حاسمة .

مستواه الحالي يخول له العودة للفريق

إشادة الموقع الرسمي لنادي نيس تصب في مصلحة الدولي الجزائري، هذا الأخير غادر فريقه معارا على امتداد آخر موسمين، وكل هذا من أجل تطوير قدراته والوصول للمستوى الذي يخول له اللعب في فريق قوي مثل نيس، ما يقدمه بن رحمة حاليا يؤكد أن مستواه بات كبيرا وأنه قادر بكل سهولة على منافسة نجوم نيس، يضاف إلى هذا أن بعضا من لاعبي الفريق سيغادرون بكل تأكيد نهاية الموسم خاصة الحسن بليا والإيطالي بالوتيلي فاتحين الطريق أمام عودة مرتقبة للدولي الجزائري .

مرتبط