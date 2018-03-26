بن ناصر يقود إيمبولي للابتعاد في صدارة الدرجة الثانية الإيطالية

حقق نادي إيمبولي فوزا ثمينا جدا أمس الأحد ضد نادي بيسكارا ضمن لقاءات الجولة الـ32 من دوري الدرجة الثانية الإيطالية “السيري بي”، رفقاء بن ناصر فازوا بهدف وحيد من دون رد وابتعدوا في الصدارة بفارق خمس نقاط كاملة عن أقرب منافس، وهي خطوة كبيرة أخرى نحو تحقيق الصعود، من جانب إيمبولي شارك لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر أساسيا ولعب تسعين دقيقة وقدم مستوى مميزا كعادته، ويبدو أن قرار إدارة إيمبولي بإعادة بن ناصر كان موفقا جدا، حيث قدم الجزائري مستوى رائعا لم يكن ليقدمه أيا من بدلائه، يشار إلى أن بن ناصر سيغيب عن لقاء إيران بعد أن سمح له المدرب الوطني بالمغادرة صوب إيطاليا ومشاركة فريقه لقاءات الدوري .

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